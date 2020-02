Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Vier versuchte Einbrüche im Stadtgebiet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Stadt Delmenhorst ist es zu insgesamt vier versuchten Einbrüchen gekommen, bei denen die derzeit unbekannten Täter jedoch kein Diebesgut erlangt haben. In einigen Fällen konnten Beamte der Polizei Delmenhorst jedoch Spuren sichern.

Am Sonntag, den 09. Februar 2020, von 18:25 Uhr bis 18:45 Uhr versuchten die Täter die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Da der Versuch scheiterte, entfernten sie sich wieder vom Tatort in der Straße "Schanzengarten" (174108).

Weiterhin drangen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, den 08. Februar 2020, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 09. Februar 2020, 09:30 Uhr, in den "Netto-Verbrauchermarkt" in der Bremer Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entfernten das vor dem Fenster befindliche Gitter (172860).

In der Baumgartenstraße verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und gelangten unbemerkt in den Keller des Hauses. Dort zerstörten sie ein Vorhängeschloss eines Kellerraumes, indem sie dieses mit einer Säge durchtrennten. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag, den 06. Februar 2020, 09:00 Uhr, bis Sonntag, den 09. Februar 2020, 11:00 Uhr (173234).

In einem anderen Fall wurde die Fensterscheibe eines Bürogebäudes in der Straße "Brendelweg" Ecke "Riedeweg" durch Werfen eines Steines zerstört, sodass die unbekannten Täter Zugang zum Objekt hatten. Da durch das Beschädigen der Fensterscheibe wurde jedoch akustischer Alarm ausgelöst, der die Täter vermutlich verschreckte (174755)

Zeugen, die Angaben zu den versuchten Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

