Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohungseinbruch

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend brachen Unbekannte zwischen 19.30 h und 21.30 h in eine Wohnung auf der Hompeschstraße in Wickrath ein. Nach Aufhebeln der Terassentüre gelangten die Täter in die Wohnung und entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten, der Polizei verdächtige Beobachtungen mitzuteilen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell