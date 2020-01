Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Laptop in Hockstein aus Auto geklaut

Mönchengladbach (ots)

An der Bogenstraße in Hockstein haben unbekannte Täter in der Zeit von Mittwochabend um 23.30 Uhr bis Donnerstagsmorgen um 7.30 Uhr aus einem Auto mehrere Wertgegenstände geklaut. Unter der Beute war auch ein Notebook, das sich im Kofferraum befand.

Die Diebe schlugen die Scheibe auf der Beifahrerseite ein, durchwühlten das Handschuhfach, legten anschließend die Rückbank um und gelangten so an den Laptop.

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Wertgegenstände im Auto zu lassen. Auch im Kofferraum sind sie nicht sicher.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (km)

