Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden von der Autobahnpolizei Ahlhorn Geschwindigkeitsmessungen mittels des Police-Pilot-Systems auf der A 28, der B 75 aber auch im Stadtbereich Delmenhorst durchgeführt. Insgesamt konnten 8 Verstöße festgestellt werden. In 7 dieser Fälle erwartet die Fahrzeugführer ein Fahrverbot. Spitzenreiter war in der Nacht ein Fahrzeugführer aus Dänemark der in einer 80 km/h-Zone mit einer Geschwindigkeit von 166 km/h vorwerfbar durch den Videowagen gemessen wurde. Der Däne musste vor Ort noch eine Geldbuße in Höhe von 1225,- Euro entrichten. Im Stadtbereich Delmenhorst wurde ein 21 Jahre alter Delmenhorster mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 121 km/h gemessen. Auf diesen Fahrzeugführer erwartet ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

