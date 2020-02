Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw, Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad und Unfall verursacht

Delmenhorst (ots)

Zwei Zeugen konnten gegen 23:30 beobachten, wie eine männliche Person an den Türen der geparkten Pkw auf dem Parkplatz Am Stadtbad rüttelte. Als die Zeugen am eigenen Pkw angekommen waren bemerkten sie, dass aus dem Handschuhfach etwas entwendet wurde. Daraufhin fuhren sie mit dem Pkw der Person hinterher, welche mittlerweile mit einem Fahrrad den Parkplatz in Richtung Burggrafendamm verlassen wollte. Die Zeugen überholten die Person und hielten vor ihm an. Dies erkannte die Person zu spät und fuhr mit dem Fahrrad auf den Pkw des Zeugen auf. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 500EUR. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme konnte das Diebesgut bei dem 19-jährigen Delmenhorster festgestellt werden. Zusätzlich war er alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem Delmenhorster erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

