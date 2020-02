Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit Sattelzug - hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 08.02.2020 ereignete sich gegen 22.50 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Die Unfallstelle liegt im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt, Landkreis Oldenburg.

Der 35 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges aus Litauen kam in Folge von Sekundenschlaf mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet an die Seitenschutzplanke. Dort drückte er die Seitenschutzplanke auf einer Länge von ca. 60 m zur Seite und kippte dann in der Böschung auf die Seite und blieb dort liegen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Für die Bergung des Sattelzuges musste an der Unfallstelle durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen eine halbseitige Sperrung eingerichtet werden. Danach wurde der mit Stückgut beladene Sattelzug von Hand entladen. Sobald der Auflieger entladen ist kann mit der Bergung des Fahrzeuges begonnen werden. Derzeit wird mit einem Ende der Bergungsarbeiten von ca. 14.00 Uhr gerechnet. Bis zu diesem Zeitpunkt wird auch die Sperrung des Hauptfahrstreifens aufrecht erhalten. Der Sachschaden wird von der Polizei vorsichtig auf mindestens 70.000,- Euro geschätzt.

