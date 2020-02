Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Alkoholeinfluss Pkw gefahren

Delmenhorst (ots)

Am 08.02.2020, um 07:14 Uhr, wird in Hude, an der BAB A 28, Anschlussstelle Hude ein PKW Ford kontrolliert. Bei dem 22-jährigen Fahrer aus Bremen wird Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Eine diesbezügliche Überprüfung ergibt einen Wert von 1,26 Promille. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheines sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

