POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 22.05.2020

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag, 21.05.2020, gegen 17.40 Uhr, befuhr ein 21jähriger Mann aus Elbe mit seinem Motorrad die B 248 aus Lutter kommend in Richtung Salzgitter. Kurz hinter Könneckenrode kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Dabei zog sich der Fahrer eine Verletzung am rechten Arm zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand Schaden von etwa 10.000 Euro. (som)

Körperverletzung

Am Donnerstag, 21.05.2020, gegen 20.50 Uhr, kam es im Bereich der Bergstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Seesen. Dabei schlug ein 30jähriger seinem zehn Jahre älteren Kontrahenten zunächst mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper und in das Gesicht. Nachdem das Opfer dann am Boden lag, wurde es noch mehrfach gegen den Kopf getreten und dadurch leicht verletzt.

Ruhestörung

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Stadtgebiet Seesen zu vermehrten Ruhestörungen. Größtenteils zeigten sich die Verursacher beim Eintreffen der Polizei einsichtig. In der Grefekestraße übertrieb es allerdings eine 41jährige Frau aus Seesen, die über Stunden laute Karaokemusik abspielte. Ihre Gesangskünste bewahrten sie letztendlich nicht vor einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. (som)

