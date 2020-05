POL-GS: Pressemeldung vom 23.05.2020

Polizeiinspektion Goslar

Sachbeschädigung / Seesen - Bilderlahe

Am Freitag, dem 22.05.2020, in den frühen Morgenstunden, kam es in einem Seesener Ortsteil zu einer Sachbeschädigung einer Hauseingangstür. Auf derzeit unbekannt Weise wurde die Türzarge im unteren Bereich zerkratzt. (sim)

Sachbeschädigung/ Seesen - Stadt

Am Freitag, dem 22.05.2020, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde durch bislang unbekannten Täter ein Glaseinsatz der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses beschädigt.(sim)

