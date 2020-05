Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 26.05.2020

Diebstahl Industriestaubsauger

Am Montag, 25.05.2020, gegen 13.30 Uhr, ist es zu einem Diebstahl eines Industriestaubsaugers in der Straße Auf der Freiheit in 38723 Seesen (OT Rhüden) gekommen. Der Staubsauger wurde durch Mitarbeiter einer dort tätigen Firma für Heizungsbau kurzzeitig in eine Grundstückseinfahrt abgestellt. Durch einen Mitarbeiter der Firma konnte ein Fahrzeug wahrgenommen werden, welches kurzzeitig vor dem besagten Grundstück hielt und sich anschließend wieder entfernt haben soll. Später wurde festgestellt, dass sich der Staubsauger nicht mehr in der Grundstückseinfahrt befand. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

