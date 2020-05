POL-GS: Pressemeldung PI Goslar

Polizeiinspektion Goslar

Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Goslar

Am Dienstag, 19.05.2020, kam es im Wilhelm-Schacht-Weg in Ohlhof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter schwarzer Mercedes beschädigt wurde. Eine Zeugin, die sich in der Nähe aufhielt, hörte gegen 19.00 Uhr, ein lautes Geräusch, dass aus Richtung des geparkten Fahrzeuges kam. Sie konnte jetzt beobachten, wie ein junges Mädchen auf einem blauen Fahrrad in Richtung Kurt-Schumacher-Allee davonfuhr. Später konnten an dem geparkten Fahrzeug Schäden festgestellt werden, die offensichtlich von einem Fahrradanstoß stammten. Das beschriebene Mädchen trug einen Helm und hatte mittellanges gewelltes Haar. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Goslar, Tel:05321/339-0

