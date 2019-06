Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Prügelei bei Jugendfußballturnier; 6 Verletzte Personen

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Bei einem Jugendfußballturnier im Sepp-Herberger-Station in Weinheim kam es am Samstag, gegen 17.40 Uhr kurz nach Spielende von einem U 17 Spiel, zu einer Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Betreuer zweier Mannschaften aus Duisburg und Frankreich. Anlass für die anfänglichen Meinungsverschiedenheiten war offensichtlich eine Elfmeter Entscheidung kurz vor Spielende. Danach kam es auf dem Spielfeld zu einer Prügelei von rund elf Personen beider Mannschaften bei der auch der 42-Jährige Präsident der französischen Mannschaft und der 45-Jährige Trainer der Duisburger Mannschaft beteiligt waren. Sechs Personen wurden hierbei verletzt. Zwei Personen, mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Mannschaften wurden vom Turnier ausgeschlossen. Das PRev. Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich zu melden (06201-1003-0) die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können.

