Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin bei Unfall an Zebrastreifen leicht verletzt

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 09.00 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Viersen auf der Dülkener Straße in Richtung Goethersstraße. Vor einem Zebrastreifen hielt er zunächst an, weil er seinen Beifahrer aussteigen lassen wollte. Als er wieder losfuhr, stieß er mit einer 47-jährigen Radfahrerin aus Viersen zusammen, die den Zebrastreifen überquerte. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Das Verkehrskommissariat Viersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /wg (1520)

