POL-LB: Weil der Stadt: 27-Jähriger bei Auseinandersetzung leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 27-jähriger Mann am vergangenen Freitag zwischen 22.30 und 23.00 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Weil der Stadt zugezogen. Der 27-Jährige befand sich vor einer Gaststätte, die er im weiteren Verlauf betreten wollte. Vor dem Gebäude kam es zu einem Gespräch mit einem bislang unbekannten Mann, der sich vermutlich als Gast in der Gaststätte aufgehalten hatte. Nachdem sich die Unterhaltung um die Ecke der Lokalität verlagert hatte, gesellten sich mutmaßlich zwei weitere bislang unbekannte Personen dazu. Aus noch ungeklärten Gründen soll der 27-Jährige von den Unbekannten zusammengeschlagen und am Boden liegend mit mehreren Tritten malträtiert worden sein.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern mit folgender Beschreibung:

Täter 1: männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 175 cm groß, braune Haare mit auffälligem Pony, russischer Akzent

Täter 2: männlich, dicklich, kleiner als Täter 1, schwarze kurze Haare, eventuell südländischer Herkunft

Zum dritten Täter liegt bislang keine Beschreibung vor. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0.

