Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Bönnigheim und in Freiberg am Neckar; Einbruch in Korntal-Münchingen; Führerscheinbeschlagnahme nach Unfallflucht auf der K 1660 - Gemarkung Markgröningen

Ludwigsburg (ots)

Bönnigheim: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem Mitsubishi, der im Gemminger Weg in Bönnigheim im Bereich eines Wohnhauses unter dem Carport abgestellt war. Zwischen Samstag 15.00 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr hat der unbekannte Vandale vermutlich mit einem Fußtritt die Heckklappe des Wagens beschädigt. Anschließend suchte er das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

Freiberg am Neckar-Geisingen: Zwei Pkw beschädigt

Im Hof eines Restaurants, das sich in der Gründelbachstraße im Ortsteil Geisingen befindet, hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Samstag 22.00 Uhr und Sonntag 02.00 Uhr sein Unwesen getrieben. An den geparkten Autos, ein Fiat und ein VW, hat der Unbekannte vermutlich mutwillig insgesamt drei Außenspiegel beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, entgegen.

Korntal-Münchingen: Einbrecher suchen Büro- und Geschäftshaus heim

Bislang unbekannte Täter hatten es zwischen Samstag 13.30 und Sonntag 13.00 Uhr in der Johannes-Daur-Straße in Korntal auf ein Büro- und Geschäftshaus abgesehen. Auf einem Nachbargrundstück kletterten die Unbekannten vermutlich über mehrere Holzrahmen auf eine Doppelgarage, um zum ersten Obergeschoss des Komplexes zu gelangen. Nachdem sie dort vergeblich versucht hatten ein Rollgitter aufzuhebeln, brachen sie gewaltsam eine Terrassentür auf. Anschließend betraten sie das Innere und suchten über das Treppenhaus das Erdgeschoss auf. Dort wollten sie die Tür einer Parfümerie aufhebeln. Als dieser Versuch scheiterte, machten sich die Eindringlinge aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 8399020, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Markgröningen: Nach Verkehrsunfallflucht Führerschein beschlagnahmt

Durch die Aufmerksamkeit mehrerer Zeugen konnte am Sonntag eine Verkehrsunfallflucht aufgeklärt und der Tatverdächtige gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 60 Jahre alter Porsche-Lenker gegen 14.00 Uhr auf der Kreisstraße 1660 zwischen Markgröningen und Möglingen, kurz nach einem Kreisverkehr, einen vorausfahrenden Pkw überholt. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Porsche zu vermeiden, musste ein entgegenkommender 55-jähriger Mercedes-Lenker nach rechts ausweichen. Am Fahrbahnrand lag zu diesem Zeitpunkt ein Baum. Der Mann fuhr über den Baum und sein Wagen überschlug sich in der Folge. Schlussendlich kam der Mercedes, an dem ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro entstand, in einem angrenzenden Acker auf den Rädern zum Stehen. Der 55-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, sodass er vom Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Unterdessen hat sich der Porsche-Lenker nach dem Überholvorgang aus dem Staub gemacht und ist weiter in Richtung Möglingen gefahren. Mehrere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Unfallhergang und konnten den Porsche-Lenker kurze Zeit später stellen. Anschließend kehrten die Zeugen zusammen mit dem Porsche-Lenker an die Unfallstelle zurück. Während der darauffolgenden Unfallaufnahme beschlagnahmten Polizeibeamte auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Stuttgart den Führerschein des 60-jährigen Mannes. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

