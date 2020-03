Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Auto

Wittlich (ots)

Am Dienstag, dem 10.03.2020, stellte eine Verkehrsteilnehmerin am Abend gegen 21:00 Uhr, bei der Rückkehr zu ihrem geparkten PKW BMW auf dem hinteren Mitfahrerparkplatz am Sterenbachsee fest, dass an ihrem Fahrzeug die Fahrer- und Beifahrerseite, sowie die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, welche sich an dem abgestellten Fahrzeug zu schaffen gemacht haben. Mitteilungen bitte an die Polizei in Wittlich Tel.: 06571/9260

