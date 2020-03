Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dreister Diebstahl in der Schlossgalerie

Wittlich (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwoch den 04.03.2020 in der Zeit zwischen 16.00 h und 19.00 h den Schmutzfänger/-matte vor der Ausgangstür zum Parkdeck in der Schlossgalerie in Wittlich. Der Schmutzfänger war 150 cm x 200 cm groß und hatte einen Wert von 300 EUR. Zeugen, die Hinweise auf den/die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

