Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Taschendiebstahl

Wittlich (ots)

Am Montag, 09.03.2020, gegen 12.15 Uhr, suchte eine 49-jährige Frau den REAL-Markt in Wittlich auf. Beim Einparken ihres Pkws steckte die Geschädigte ihre graue Geldbörse in ihre getragene, ärmellose Jacke. Nach ihren Angaben wurde ihre Geldbörse noch vor ihrem Einkauf auf dem Parkplatz, auf dem Weg zum Häuschen für die Einkaufswagen oder zurück zu ihrem abgestellten Auto, aus ihrer Jackentasche entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell