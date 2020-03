Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Wittlich (ots)

Am 10.03.2020, vermutlich zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr, kam es in Wittlich an der Ecke Gerberstraße / Zur Schweiz zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Vermutlich durch ein von der Gerberstraße in die Straße Zur Schweiz (rückwärts) einfahrendes Fahrzeug wurde hierbei eine Straßenlaterne und eine Hausecke beschädigt.

Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 EUR.

Zeugen, die in dem Zeitraum relevante Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

