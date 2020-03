Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen Vorfahrt missachtet 09.03.2020

Singen (ots)

Sachschaden von über 7.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr an der Einmündung Zelglestraße / Flurweg ereignete. Ein 68-jähriger Ford-Fahrer wollte in die Zelglestraße einbiegen und übersah hierbei den Pkw eines von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 64-jährigen Fahrer eines Audi und kollidierte gegen diesen. Bei der Kollision verletzte sich niemand.

