POL-KN: (Konstanz) Desorientierter Pkw-Fahrer 09.30.2020

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in Konstanz ereignet hat. Ein 86-jähriger Mann fuhr gegen 20.00 Uhr mit einem silbernen Hyundai vom Ernst-Bärtschi-Weg bis in den Pauline-Gutjahr-Weg. Dort fuhr er gegen einen Pfosten und riss diesen aus der Bodenverankerung. Nachdem der Mann von einer Zeugin angesprochen wurde, versuchte er den Pfosten wieder aufzustellen, was ihm jedoch nicht gelang. Anschließend fragte er die Frau nach dem Weg in die Schweiz, stieg in sein Auto und fuhr davon. Der Mann manövrierte im Anschluss seinen Kleinwagen verbotswidrig zwischen einem großen Stein sowie einer Verkehrsstange auf die Petershauser Straße und bog nach rechts in Richtung Jahnstraße ab. Die Zeugin informierte die Polizei, welche sofort eine Fahndung nach dem Verkehrsteilnehmer einleitete, die zunächst negativ verlief.

Gegen 22.30 Uhr wurde von einem weiteren Zeugen ein auf dem Steg beim William-Graf-Platz stehender Pkw gemeldet. Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten den gesuchten 86-jährigen Mann fest, der mit seinem Hyundai auf die schmale Kaimauer gefahren und von dieser mit beiden rechten Rädern gerutscht war. Nur mit großer Anstrengung konnte das Fahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen werden. Von den Beamten wurde eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit in die Wege geleitet.

Da an dem Hyundai ringsherum frische Unfallschäden festgestellt wurden, schließt die Polizei nicht aus, dass der Senior an diesem Tag weitere Schäden verursacht hat. Wo sich der Mann in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 22.30 Uhr jedoch aufhielt oder welche Straßen und Wegen er befuhr, konnte die Polizei bis dato nicht in Erfahrung bringen.

Die Polizei bittet deshalb Personen, denen der silberne Hyundai in der fraglichen Zeit aufgefallen ist, oder die sachliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

