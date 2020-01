Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag: Frau tot in Wohnung gefunden - Mutmaßlicher Täter stellt sich in Dessau (Sachsen-Anhalt)

Hannover (ots)

Am Samstagabend, 11.01.2020, gegen 23 Uhr ist eine 23 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung an der Meterstraße (Südstadt) leblos aufgefunden worden. Die Kripo ist nach einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung von einem Tötungsdelikt ausgegangen (wir berichteten).

Am heutigen Sonntagmorgen, 12.01.2020, hat sich ein 34 Jahre alter Mann auf einer Polizeiwache in Dessau gestellt. Er hat angegeben, die 23-Jährige getötet zu haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Ermittlungen - insbesondere zu den Hintergründen der Tat - dauern an. /mr, now

Unsere Ursprungsmeldung finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4489312 (12.01.2020)

