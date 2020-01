Polizeidirektion Hannover

POL-H: Garbsen: Unbekannte zünden Kinderwagen an - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht zu heute (12.01.2020) in einem Mehrfamilienhaus am Siriushof (Auf der Horst) ein Feuer gelegt haben, ermittelt die Kripo Hannover wegen Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Bewohner des Hauses gegen 04:15 Uhr durch das Piepen von Rauchmeldern aus dem Schlaf gerissen worden. Im Erdgeschoss des Treppenhauses stießen sie wenig später auf einen brennenden Kinderwagen, der noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte mit einem Eimer Wasser gelöscht werden konnte. Menschen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt und es entstand nur geringer Gebäudeschaden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Stadtteil Auf der Horst gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover (Telefon 0511 109-5555) zu melden. /now, mr

