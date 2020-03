Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

A81) Abkommen von der Fahrbahn 09.03.2020

Hilzingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 45.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr auf der A 81 ereignet hat. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Schaffhause unterwegs, als er kurz nach dem Hohentwieltunnel vermutlich aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und gegen den Toyota eines 46-jährigen Mannes prallte. Durch den Aufprall drehte sich der Toyota, kam links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Ein Mitfahrer des 21-Jährigen wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

