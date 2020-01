Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280120-0074: Handtaschenraub gescheitert - Polizei sucht nach zwei Männern

Bergneustadt (ots)

Gegen 10.45 Uhr am Montag (27. Januar) haben zwei Unbekannte eine Frau in der Talstraße ausrauben wollen, die auf dem Weg zur Volksbank war, um dort Geschäftseinnahmen einzuzahlen. Als die 31-jährige Geschädigte den Eingangsbereich fast erreicht hatte, kamen plötzlich zwei junge Männer auf sie zu und versuchten ihr die Handtasche zu entreißen. Die Geschädigte hielt die Tasche aber vehement fest, so dass die Täter ihr Vorhaben abbrachen und zu Fuß flüchteten. Die beiden Männer waren jeweils etwa 175 cm groß und von schlanker Statur. Einer der Männer hatte zu einem Zopf gebundene, blonde Haare und war mit einer dunklen Hose, einer dunklen Jacke und hellen Schuhen bekleidet. Der zweite Täter trug eine dunkle Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und schwarze Sportschuhe mit einem weißen Emblem der Marke Nike. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

