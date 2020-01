Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

K 475, Aull - Staffel (ots)

-Staffel- Am Freitag, den 10.01.2020 fuhr ein 20jähriger aus der VG Diez mit seinem PKW auf der K 475 von Aull in Richtung Staffel. Er überholte den vor ihm fahrenden PKW und kam, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, in der nächsten Rechtskurve ins Schleudern. Der erste entgegenkommende PKW konnte ihm noch ausweichen, mit dem zweiten entgegenkommenden PKW eines 38jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg, kollidierte er leicht. Der Unfallverursacher sei dann ausgestiegen, sprach kurz mit dem Unfallbeteiligten und entfernte sich dann. Der Fahrer konnte ermittelt und sein Führerschein sichergestellt werden.

