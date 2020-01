Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

65623 Hahnstätten, Marktstraße (ots)

-Hahnstätten- Am Sonntag, den 12.01.2020 stellte um 09.45 Uhr der Besitzer eines Peugeots in der Marktstraße fest, dass sein, am Fahrbahnrand geparkter, PKW stark beschädigt wurde. Offensichtlich kollidierte ein vorbeifahrender PKW mit seiner rechten vorderen Seite mit dem linken Heckteil des geparkten PKW. Durch aufgefundene Fahrzeugteile konnte der verunfallte PKW im Nahbereich aufgefunden werden. Beim verantwortlichen Fahrer konnte Alkoholkonsum festgestellt werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432/601-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell