Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Dernbach (ots)

Am Sonntag, 12.01.2020 gegen 24:00 Uhr fuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Wirges mit seinem Pkw in der Hilchenstraße in Dernbach über eine Bodenerhebung und beschädigte sich dabei seinen Pkw. Aufgrund der Beschädigung hinterließ er bei der Weiterfahrt eine größere Ölspur. Der Fahrzeugführer wies bei einer Kontrolle durch Beamte der Polizeiinspektion Montabaur Atemalkoholgeruch auf. Ein anschließender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,64%o. Dem Fahrzeugführer wurde hierauf eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein wurde beschlagnahmt.

