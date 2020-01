Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - geparkter Mazda beschädigt/Verursacher geflüchtet

Geldern (ots)

Am Mittwochmittag (8.Januar 2020) wurde auf dem Parkplatz am Südwall in Geldern ein geparkter PKW beschädigt. Der Verursacher des Schadens verließ den Parkplatz ohne auf sich aufmerksam zu machen. Die Besitzerin des geparkten Mazdas hatte diesen gegen 12:10 Uhr unbeschädigt abgestellt und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 12:45 Uhr den Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

