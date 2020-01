Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Montabaur (ots)

Am Sonntag, den 12.01.2020 um 03.50 Uhr fuhr ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Montabaur mit seinem Pkw im Rödernweg in Montabaur auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten Beamte der Polizeiinspektion Montabaur Atemalkoholgeruch bei dem Unfallverursacher feststellen. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,23%o. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

