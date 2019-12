Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Tageswohnungseinbruch

53919 Weilerswist (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 06.00 Uhr bis 14.50 Uhr, wurden Beschädigungen an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Bonner Straße festgestellt. Unbekannte hatten offenbar versucht, gewaltsam in das Haus einzudringen. Die Tür hielt jedoch stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

