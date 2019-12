Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Restaurant

53879 Euskirchen (ots)

In der Nacht zum 2. Weihnachtstag, gegen 00.15 Uhr, drang ein bisher unbekannter Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Wilhelmstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld. In diesem Zusammenhang wurde ein männlicher Verdächtiger im Alter von etwa 50 bis 65 Jahren, grauen Haare und Teilglatze beobachtet. Er war mit einer blauen Jeanshose sowie einer dunklen Jacke bekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

