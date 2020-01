Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neuer Leiter des Polizeireviers 4 Balinger Straße

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeipräsident Franz Lutz hat am Freitag (10.01.2020) den neuen Leiter des Polizeireviers 4 Balinger Straße, Kriminaloberrat Peter Kolwe, begrüßt. Er tritt damit die Nachfolge von Martin Rathgeb an, der bereits im Sommer 2019 zur Kriminalpolizei nach Ludwigsburg wechselte. Peter Kolwe bringt dabei einen breiten Erfahrungsschatz mit. Rund zehn Jahre leitete er die Geschicke des Polizeireviers Marbach am Neckar. Mit seinem Wechsel zum Polizeipräsidium Stuttgart kehrt der Kriminaloberrat zu seinen alten Wurzeln zurück. So war er von 2001 bis 2009 Dezernatsleiter des Kriminaldauerdienstes in Stuttgart, ehe er zur damaligen Polizeidirektion nach Ludwigsburg wechselte. Mit dem flächenmäßig größten Revier in Stuttgart übernimmt Peter Kolwe die Verantwortung für rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Polizeipräsident Lutz wünschte vor vielen geladenen Gästen einen guten Start in seiner neuen, alten "Heimat", viel Erfolg für die kommenden Aufgaben und das gewisse Fingerspitzengefühl bei der Bewältigung des polizeilichen Alltags. Lutz bedankte sich ausdrücklich bei Christian Petersen, der in der Übergangszeit das Revier geleitet hatte.

