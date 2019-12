Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrspfeiler aus der Verankerung gerissen

Nordhorn (ots)

Am Freitag vergangener Woche gegen 20:30 Uhr beschädigte ein weißer Transporter einen Verkehrspfeiler. Der Kastenwagen bog dabei von der Denekamper Straße in Nordhorn nach links in die Kölner Straße ein. Dabei sei der Fahrer einen zu großen Bogen gefahren und gegen einen Verkehrspfeiler gefahren, der rechts vor dem Radweg an der Denekamper Straße stand. Daraufhin habe der Fahrer kurz angehalten, einmal rausgeschaut und wieder zurückgesetzt. Daraufhin sei er in die Kölner Straße gefahren und sich vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Nordhorn, 05921/3090 in Verbindung zu setzen.

