Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainer in Brand gesetzt - Ratingen - 2008111

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (19. August 2020) hat ein Papiercontainer an der Einmündung Kaiserswerther Straße / Friedrich-Mohn-Straße in Ratingen gebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass der Inhalt absichtlich angezündet wurde. Hinweise auf einen Verursacher haben sich bisher keine ergeben, weshalb die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

Das war passiert:

Gegen 04:30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge einen brennenden Papiercontainer an der Einmündung Kaiserswerther Straße / Friedrich-Mohn-Straße und informierte folgerichtig die Feuerwehr. Der Brand konnte dank der schnell eingetroffenen Einsatzkräfte zügig gelöscht werden. Der Container brannte völlig aus und wurde durch die Hitzeentwicklung leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Erste Ermittlungen vor Ort führten zu keinerlei Rückschlüssen auf einen Verursacher. Die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Angaben oder sonstige Feststellungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell