Polizei Mettmann

POL-ME: Von Probefahrt nicht zurückgekehrt - Hochwertiger Audi S Q5 unterschlagen - Langenfeld - 2008109

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 18.08.2020, gegen 12:30 Uhr, gaben zwei weibliche Personen in einem Langenfelder Autohaus ihr Kaufinteresse für einen gebrauchten grauen Audi S Q5 vor. Kurz darauf fuhren sie zu einer Probefahrt mit dem Audi vom Hof. An dem Wagen waren die roten Händlerkennzeichen ME-06793 angebracht. Für die Probefahrt war eine Dauer von ca. 30 min ausgemacht.

Als die Damen nach 4 Stunden immer noch nicht zurückgekehrt waren, informierte das Autohaus die Polizei.

Seitdem fehlt jede Spur des ca. 45.000 Euro teuren Audis.

Ermittlungen ergaben, dass die beiden Frauen die ganze Zeit über eine Atemschutzmaske trugen.

Nur die Fahrerin habe diese kurz ausgezogen um einen Abgleich mit dem Führerscheinbild zu ermöglichen.

Spätere Ermittlungen ergaben, dass der vorgezeigt Führerschein als gestohlen gemeldet war.

Die beiden Frauen können wie folgt beschrieben werden:

- südländisches Aussehen

- ca 28-30 Jahre alt

- schlanke Statur

- dunkle lockige Haare

- beide bekleidet mit hochhackigen Schuhen

- eine bekleidet mit beigem Jumpsuit

- eine bekleidet mit Rock

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Kennzeichen, sowie der Audi wurden zur Internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Kriminalpolizei Langenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02104 / 982 6310, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell