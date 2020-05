Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Lotte (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 20:40 Uhr in Lotte auf der Lengericher Straße in Höhe Osterberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Kradfahrer verunfallte und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Lengericher Straße ist noch voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen zur Zeit an der Unfallstelle. Es wird nachberichtet.

