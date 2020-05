Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Hauenhorst, Container aufgebrochen

Rheine (ots)

Auf einem Baustellengelände an der Hauptstraße in Hauenhorst haben sich am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (06.05.2020) ungebetene Gäste aufgehalten. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 07.00 Uhr auf das Grundstück gegangen, auf dem zurzeit ein Mehrfamilienhauses errichtet wird. Dort brachen sie einen Baucontainer auf. An einem zweiten Container versuchten sie ebenfalls, die Tür aufzuhebeln. In Höhe der Türschlösser waren an beiden Containern deutliche Hebelspuren zu erkennen. Aus dem Bürocontainer entwendeten sie diverse Schlüssel. Offenbar nahmen sie keine weiteren Gegenstände mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

