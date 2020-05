Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Müllbehältnis gebrannt

Rheine (ots)

Am Mittwochvormittag (06.05.2020) ist die Polizei zur Lingener Straße 11 gerufen worden. Gegen 09.00 Uhr war im Hof des Caritas bemerkt worden, dass ein Müllbehältnis gebrannt hatte. Das Feuer war offensichtlich von selbst erloschen. Die Tonne war beschädigt, aber nicht vollkommen niedergebrannt. Der Schaden an der 1100-Liter gelben Tonne wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar hatte eine unbekannte Person den Inhalt des Behältnisses angezündet. Wann dies gewesen ist, konnte noch nicht gesagt werden. Am Dienstagnachmittag, um 16.00 Uhr, war die Tonne noch unbeschädigt. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu dem Täter vor. Die Polizei bittet um Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

