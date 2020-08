Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrsunfall mit Verletzter in Barver; getöteter Jungwolf in Rehden; Fahren ohne Fahrerlaubnis in Sulingen und Stuhr; Einbruch in Wohnhaus in Syke; Reifendiebstähle in Stuhr

Polizei Diepholz

Junger Wolf bei Verkehrsunfall getötet

Am Freitag Abend kam es gegen 21.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Düversbrucher Straße in Rehden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein junger Wolf nach der Kollision mit einem Pkw getötet wurde.

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am heutigen Samstagmorgen kam es gegen 08.15 Uhr auf der Barnstorfer Straße in Barver zu einem Verkehrsunfall. Eine 30jährige Eydelstedterin war mit ihrem Opel Corsa in Rtg. Barver unterwegs. Infolge einer kurzen Unachtsamkeit fährt sie zunächst auf den rechten Seitenstreifen. Beim Gegenlenken übersteuert sie und gerät mit ihrem Pkw ins Schleudern, so dass sie schließlich wieder nach rechts von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Straßenbaum prallt. Bei dem Anstoß wird die 30jährige schwer verletzt. Sie wird durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4500 Euro. Die Feuerwehr Barnstorf war ebenfalls vor Ort, um ausgetretene Betriebsstoffe zu sichern.

Polizei Sulingen

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Kontrolliert wurde am späten Freitagabend ein 40jähriger aus Nordenham in seinem PKW durch Kräfte des Kommissariats in Sulingen. Die Beamten konnten feststellen, dass der Nordenhamer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, falsche Kennzeichen am PKW angebracht waren und der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Kokain stand. Der PKW wurde stillgelegt und weitere Maßnahmen getroffen.

Fahren unter Einfluss von Alkohol

In der Freitagnacht wurde ein 32jähriger Fahrzeugführer aus Nienburg im Sulinger Stadtgebiet in seinem PKW kontrolliert. Wieder wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Polizei Syke

Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 13.08.2020 bis 14.08.2020 drangen Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus an der Henstedter Straße in Syke ein und durchsuchten die Wohnräume. Genaue Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Polizei Weyhe

Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch in 28816 Stuhr

Um 16.30h am vergangenen Freitag förderte eine Verkehrskontrolle der Polizei diverse Rechtsverstöße bei einem 43jährigen Mercedesfahrer aus Worpswede zu Tage. Die Kontrolle erfolgte in der Carl-Zeiss-Straße in Brinkum. Der Mann war nicht mehr im Besitz einer Fahrererlaubnis, die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen hatten keine Gültigkeit mehr und waren auch noch nie für diesen Pkw ausgegeben worden. Der Mercedes hatte keine aktuelle Zulassung, keine Versicherung und keine entrichtete Steuer. Die Weiterfahrt wurde folgerichtig untersagt, die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zwei Kompletträderdiebstähle in 28816 Stuhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Anwohner in der Lärchenstraße in Stuhr auf zwei Personen aufmerksam, die sich an ihrem Mercedes GLA zu schaffen machten. Augenscheinlich waren die beiden Männer gerade dabei, die hochwertigen AMG-Felgen vom Fahrzeug zu demontieren. Die beiden Männer bemerkten scheinbar jedoch, dass ihr Tun entdeckt wurde. Sie brachen ihr Vorhaben ab und konnten zwar unerkannt aber auch ohne Beute in der Dunkelheit entkommen, bevor die alarmierte Polizei den Einsatzort erreichte. Die weiteren Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Ob Schaden am Fahrzeug entstanden ist, konnte noch nicht geklärt werden. In der gleichen Nacht waren unbekannte Täter in der Syker Straße in Brinkum erfolgreicher. Dort entwendeten sie den kompletten AMG-Radsatz von einem Mercedes CLA, ohne dass sie entdeckt wurden. Der entstandene Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

