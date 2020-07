Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: 56-Jähriger in Weil der Stadt in psychischer Ausnahmesituation; Täterduo rüttelt in Nufringen an Fahrzeugtüren - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt: 56-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in der Hausener Straße in Weil der Stadt zu mehreren Polizeieinsätzen aufgrund der psychischen Ausnahmesituation eines 56-Jährigen. Der Mann war zunehmend aufgrund seines Verhaltens aufgefallen. So habe er herumgeschrien, Hassparolen gepredigt, Nachbarn beleidigt und allgemein gedroht ein Feuer zu legen. Gegen 10:00 Uhr am Montagmorgen meldete sich ein Zeuge beim Polizeirevier Leonberg und teilte mit, dass der 56-Jährige sich trotz der nächtlichen polizeilichen Maßnahmen noch immer nicht beruhigt habe. Als die Beamten mit dem Mann erneut in Kontakt traten, zeigte sich, dass eine zielführende Gesprächsführung nicht möglich war. Er wurde durch die Beamten in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. (sh)

Nufringen: Täterduo rüttelt an Fahrzeugtüren - Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstag gegen 2:50 Uhr zwei junge Männer, die in der Straße "Im Wiesengrund" in Nufringen an Fahrzeugtüren rütteln würden. Am Ende der Straße seien sie dann verschwunden. Die beiden Männer wurden mit eher dunklem Teint beschrieben. Einer habe eine schwarze Jacke und einer eine weiße Jacke getragen. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten einen offensichtlich durchwühlten Pkw im dortigen Bereich fest. In der Kuppinger Straße trafen die Polizisten auf einen 23-Jährigen, der sich bei Erkennen der Polizeibeamten in Richtung der Nagolder Straße entfernen wollte. Er konnte jedoch von den Einsatzkräften angehalten und kontrolliert werden. In seinen Taschen fanden die Beamten einen mittleren zweistelligen Euro-Betrag in kleinen Münzen. Der Polizeiposten Gärtringen hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und Geschädigte. Diese können sich unter Tel. 07034 25390 melden. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell