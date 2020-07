Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Bietigheim-Bissingen; Unfallzeugen im Bereich Steinheim an der Murr gesucht; 29-Jähriger löst Polizeieinsatz in Ludwigsburg aus

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht im Parkhaus

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW Golf, der am Montag zwischen 13:30 Uhr und 14:15 Uhr in der Talstraße in Bietigheim in der ersten Etage eines Einkaufsmarkt-Parkhauses abgestellt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Unbekannte gegen den VW und machte sich anschließend aus dem Staub. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich eventuell um einen hellblauen Wagen gehandelt haben. Entsprechende Lackantragungen konnten an dem VW Golf festgestellt werden. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0.

Steinheim an der Murr: Polizei sucht Unfallzeugen und roten Pkw

Nach einer Unfallflucht, die am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 1610 zwischen Steinheim an der Murr und Höpfigheim begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 16:20 Uhr war ein 20-jähriger Opel-Lenker in Richtung Höpfigheim unterwegs. Kurz vor einem Aussiedlerhof soll ihm ein noch unbekannter Fahrzeuglenker teilweise auf seiner Fahrbahn entgegengekommen sein. Aufgrund dessen musste der junge Mann nach rechts ausweichen. Hierbei stieß er mit seinem Opel gegen einen Leitpfosten und ein Stationszeichen, wodurch ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro entstand. Trotz Schäden blieb der Wagen des 20-Jährigen noch fahrbereit. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Unfallörtlichkeit. Möglicherweise saß er zur Tatzeit am Steuer eines roten Audi Kombi. Das Polizeirevier Marbach bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Unbekannten geben können, sich unter der Tel. 07144 900-0 zu melden.

Ludwigsburg: 29-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation hat ein 29-Jähriger am Montag gegen 14:05 Uhr einen Polizeieinsatz in Ludwigsburg ausgelöst. In der "Obere Kasernenstraße" hatte sich der Mann im Bereich eines Wohnkomplexes auf einer Terrasse, die sich über einer Tiefgarageneinfahrt befindet, aufgehalten. Aus noch ungeklärten Gründen sprang der 29-jährige Mann aus etwa zwei Metern Höhe auf einen VW Crafter, der unmittelbar vor der Tiefgarageneinfahrt geparkt war. Hierdurch richtete er an dem Wagen einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Nachdem er sich anschließend noch auf das Fahrzeugdach gelegt hatte, alarmierte eine Zeugin, die auf das Geschehen aufmerksam wurde, umgehend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr daraufhin zur genannten Örtlichkeit. Auf der Anfahrt im Bereich der nahegelegenen Straße "Postgässle" trafen sie auf eine Person ohne Schuhe. Hierbei handelte es sich um den 29-jährigen Tatverdächtigen, der beim Erkennen der Polizisten Anlauf nahm und auf die Motorhaube des Streifenwagens sprang. Im weiteren Verlauf überquerte er das Dach und verließ das Streifenfahrzeug im Heckbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen ist durch diese Aktion am Polizeifahrzeug kein Sachschaden entstanden. Der 29-Jährige, der augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde nach kurzer fußläufiger Flucht im Bereich der "Untere Kasernenstraße" gestellt und mittels Handschließen geschlossen. Aufgrund der Gesamtsituation musste ein Rettungsdienst hinzugezogen werden. Schlussendlich wurde der 29-Jährige, der zeitweise laut umhergeschrien hatte, unter polizeilicher Begleitung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur ärztlichen Untersuchung gebracht. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell