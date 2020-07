Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Renningen; Baucontainer in Böblingen aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Samstagmittag zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Weil der Städter Straße in Renningen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach Beendigung eines Einkaufs musste der Besitzer eines Mercedes, der auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt war, feststellen, dass der hintere rechte Radlauf seines Wagens beschädigt wurde. Auf noch ungeklärte Art und Weise stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen den Mercedes, wodurch ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Im Anschluss suchte der Unbekannte das Weite und kümmerte sich nicht um den Unfall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 zu melden.

Böblingen: Baucontainer aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hatte es zwischen Samstag 13:00 Uhr und Montag 06:50 Uhr in der Flugfeld-Allee in Böblingen auf einen Baustellencontainer abgesehen. Der Unbekannte hebelte zunächst eine Jalousie auf und löste dann das dahinter liegende Fenster aus der Verankerung. Anschließend begab er sich ins Innere und entwendete aus einem Kühlschrank eine Spirituosen-Flasche. Ob an der Jalousie oder am Fenster ein Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

(ak)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell