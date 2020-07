Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Mercedes aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die am Samstag zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr etwas Verdächtiges auf einem Parkplatz entlang der Landesstraße 1110 zwischen Sachsenheim-Ochsenbach und Güglingen-Eibensbach im Bereich des NATO-Wegs beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter schlug zunächst eine Seitenscheibe eines abgestellten Mercedes ein und verschaffte sich so Zugang ins Innere des Fahrzeugs. Anschließend klappte er die Rücksitzbank um, so dass er den Kofferraum erreichen konnte, indem eine Handtasche lag. Mit der Handtasche, in der sich ein Geldbeutel befand, machte sich der Täter anschließend aus dem Staub. Der Wert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

