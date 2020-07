Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Nufringen; Diebstahl in Nufringen

Ludwigsburg (ots)

Nufringen: Einbruch in Bäckerei - Täter geflüchtet

Durch laute Geräusche wurden Anwohner am Sonntag gegen 04:05 Uhr in der Hauptstraße in Nufringen geweckt. Bei einer anschließenden Nachschau entdeckten sie zwei bis drei verdächtige Personen, mutmaßlich osteuropäischer Herkunft, die vermutlich mit einem silbergrauen Kombi über die Rohrauer Straße in Richtung B 14 davongefahren sind. Aufgrund der Wahrnehmungen wurde die Polizei informiert. Im Anschluss konnten Polizeibeamte vor Ort feststellen, dass die Unbekannten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu einer Bäckerei verschafft hatten. Nachdem sie dann im Inneren eine Kasse gewaltsam geöffnet und daraus Bargeld entnommen hatten, versuchten sie noch einen Tresor zu öffnen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch, woraufhin sie das Weite suchten. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sowie Kräfte der Polizeipräsidien Reutlingen und Konstanz mit eingebunden waren, blieben ohne Ergebnis. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder eventuell weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, in Verbindung zu setzen.

Nufringen: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangte ein noch unbekannter Täter in acht geparkte Pkw, die in Nufringen zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 08:30 Uhr in der "Alte Gärtringer Straße", Gärtringer Straße und Hauptstraße standen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Mercedes, Suzuki, Honda, Land Rover, Hyundai, Smart Forfour und zwei Ford. An sämtlichen Autos wurden jeweils die Handschuhfächer durchwühlt und aus zwei Fahrzeugen Gegenstände, eine Sonnenbrille, ein Handy, eine Tankkarte sowie persönliche Dokumente, entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten an den betreffenden Fahrzeugen keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, entgegen.

