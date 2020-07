Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Sindelfingen (2); Zeugen nach Unfallfluchten in Gäufelden und auf der BAB 8 - Gemarkung Stuttgart gesucht

Sindelfingen-Ost: Cabrio-Dach beschädigt

Zwischen Samstag 21:00 Uhr und Sonntag 14:00 Uhr hatte es ein bislang unbekannter Täter in der Schwertstraße in Sindelfingen-Ost auf ein Mercedes Cabrio abgesehen. An dem Wagen, der auf der Stellfläche eines Kfz-Handels stand, zerstach der Unbekannte mit einem noch unbekannten Gegenstand das Stoffdach. Anschließend wurden in die entstandenen Löcher noch Blumen gesteckt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031 697-0.

Sindelfingen-Nord: Pkw zerkratzt

Ein Jeep, der am Samstag zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr in der Watzmannstraße in Sindelfingen-Nord geparkt war, wurde von einem noch unbekannten Täter rundherum zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Gäufelden-Tailfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen den linken hinteren Kotflügel eines Skoda, der zwischen Samstag 10:00 Uhr und Sonntag 13.30 Uhr in der Brunnenstraße in Gäufelden-Tailfingen am Fahrbahnrand stand. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0.

BAB 8 / Stuttgart: Unfallzeugen gesucht

Nachdem sich am Sonntag gegen 19:15 Uhr auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughaufen/Messe und Stuttgart-Plieningen ein Verkehrsunfall ereignete, sucht die Polizei nach Unfallzeugen. Zur genannten Zeit waren auf der mittleren Spur ein 28 Jahre alter Peugeot-Lenker und eine 27-jährige Skoda-Fahrerin hintereinander in Richtung München unterwegs. Während der Fahrt sind die Verkehrsteilnehmer schlussendlich zusammengestoßen, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die näheren Umstände des Unfallgeschehens sind derzeit nicht bekannt, da widersprüchliche Angaben der Beteiligten im Raum stehen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, zu melden.

