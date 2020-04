Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - versuchter Einbruch

Täter hebeln an Hintertür einer Bäckerei

Geldern (ots)

In der Nacht von Dienstag (31.03.2020) auf Mittwoch (01.04.2020) versuchten Unbekannte gegen 00:05 Uhr die hintere Stahltür einer an einen Supermarkt angebundenen Bäckerei am Ostwall aufzuhebeln. Vermutlich lösten sie dadurch den optischen Alarm des Geschäftes aus und ließen dann von ihrem Vorhaben ab.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

