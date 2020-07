Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Gemarkung Stuttgart: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter Fahrer mit seinem Audi auf der linken Spur der Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Degerloch und Möhringen touchierte er einen auf der mittleren Fahrspur befindlichen VW-Bus, der von einem 59-Jährigen gelenkt wurde. Der VW-Bus kam aufgrund dessen auf die rechte Fahrspur und kollidierte dort mit einem Opel Zafira mit Wohnanhänger eines ebenfalls 59-Jährigen. Der Opel kam daraufhin ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Der Wohnanhänger wurde hierbei von der Anhängerkupplung gerissen und kam auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall wurden die 55 Jahre alte Beifahrerin im VW-Bus, die 52 Jahre alte Beifahrerin im Opel sowie deren 13-jähriges Kind leicht verletzt und wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Da der Audi-Fahrer im Verdacht stand Alkohol zu sich genommen zu haben, wurde bei diesem eine Blutprobe entnommen. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 30.000 Euro. Die Autobahn 8 musste in Fahrtrichtung Karlsruhe für ungefähr eine Stunde voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr zunächst örtlich umgeleitet und gegen 00.45 Uhr wieder gänzlich frei gegeben werden. Neben drei Streifenwagenbesatzungen waren an der Unfallstelle der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und zwei Notärzten, die Feuerwehr Flughafen mit drei Fahrzeugen und 12 Wehrleuten sowie die Autobahnmeisterei Kirchheim eingesetzt.

