Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kartoffeln aus Pkw gestohlen

Erkelenz-Tenholt (ots)

Aus einem Pkw, der an der Straße In Tenholt abgestellt war, stahlen bislang nicht bekannte Personen einen Sack mit Kartoffeln, Grablichter und einen Lottoschein. Die Tat wurde in der Nacht zwischen dem 28. März (Samstag), 20 Uhr und dem 29. März (Sonntag), 8 Uhr, begangen.

