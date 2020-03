Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw /Täter werden durch Alarmanlage aufgeschreckt

Geilenkirchen-Würm (ots)

An der Straße Am End drangen unbekannte Personen in einen Pkw ein und entwendeten eine Geldbörse und eine Sonnenbrille. Einen zweiten Pkw, der in derselben Straße stand, versuchten die Täter ebenfalls aufzubrechen. Dabei wurden sie allerdings durch eine Alarmanlage gestört und flüchteten offenbar ohne Beute. Beide Taten ereigneten sich am frühen Montagmorgen (30. März), zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr.

